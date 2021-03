Tottenham : Giovani Lo Celso vers un départ inévitable ?

Depuis sa blessure en décembre dernier, Giovani Lo Celso peine à se faire une place à Tottenham. L’ancien milieu du PSG n’a jamais réussi à s’imposer dans l'équipe de José Mourinho et les nombreuses options au milieu de terrain compliquent encore plus sa situation.

Sur les onze matches qu'il a disputés en Premier League avant de se blesser, Lo Celso n’en a débuté que quatre. De retour de blessure cette semaine, le joueur de 24 ans ne devrait pas pour autant jouer plus que ça, bien au contraire. Depuis sa blessure, José Mourinho (58 ans) s’est réconcilié avec Dele Alli et semble compter encore plus sur Tanguy Ndombele ou Erik Lamela. Son départ en fin de saison semble de plus en plus écrit alors que l’Atlético s’intéresse à lui selon Estadio Deportivo. Mais encore faut-il mettre le prix puisque Tottenham l’a payé près de 50 millions d’euros, un somme que peu de clubs seront capables de mettre cet été, surtout avec le contexte sanitaire.