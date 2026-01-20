OL : un intérêt pour Sacha Boey ?

Sacha Boey n’est plus en odeur de sainteté du côté du Bayern Munich, pour lequel il n’a plus joué la moindre minute depuis le 1er novembre 2025. La faute à un couac lors d’une entrée en jeu qui a fortement déplu à Vincent Kompany. Pousé vers la sortie, le latéral droit âgé de 25 ans, sous contrat jusqu’en 2028 pourrait donc quitter la Bavière d’ici la fin du mercato hivernal.

Selon Kicker, Everton, Lyon et Marseille s’intéressent à Boey. Concernant l’OM, selon nos informations, il ne fait pas partie des pistes actuelles, puisque le club phocéen n’a pas de besoin à ce poste. Ce n’est pas forcément le cas d’Everton et de l’OL. Le salaire relativement élevé de Boey pourrait freiner les ardeurs des courtisans.