Steven Gerrard rêve d'entraîner Liverpool

Joueur légendaire de Liverpool entre 1998 et 2015, Steven Gerrard (40 ans) est maintenant l'entraîneur des Glasgow Rangers en Écosse depuis 2018. Il est d'ailleurs en train de mener le championnat écossais et pourrait remporter le premier titre des Gers depuis 2011. Pour sa première expérience professionnelle sur un banc de touche, l'ancien milieu de terrain réalise quelques miracles qui lui permettent de nourrir des ambitions. Dans un entretien accordé à The Athletic, il rêve d'ailleurs d'entraîner les Reds un jour, histoire de boucler la boucle.

«C'est un club qui représente tout pour moi mais nous avons un des meilleurs managers au monde, sinon le meilleur, qui a été absolument incroyable depuis qu'il a franchi la porte du club. (...) Que cela continue longtemps. Le club a été absolument incroyable avec moi tout au long de ma carrière de joueur, je regarde toujours tous les matchs, mes relations sont toujours très fortes, j'ai toujours d'anciens coéquipiers qui jouent dans l'équipe et c'est là que ça se passe. Il n'y a rien d'autre à dire à ce sujet. Il est très difficile de prédire l'avenir... Ce n'est pas parce que j'ai été un bon joueur à Liverpool et que j'ai fait carrière là-bas que je serai nécessairement le prochain manager. Vous savez et je sais que si un jour ce poste se libère, il y aura une file d'attente d'un kilomètre de long, pleine de managers de haut niveau» a confié Gerrard, qui voudrait tant remporter le titre avec Liverpool depuis le banc de touche, lui qui n'a jamais réussi à atteindre cet objectif comme joueur.