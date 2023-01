Lille : Mohamed Bayo revient sur sa mise à l’écart

Auteur d’un doublé le week-end passé face à Troyes, Mohamed Bayo retrouve des sensations dans le Nord. S’il a été cantonné à un rôle de second couteau pendant plusieurs semaines en raison de ses écarts extra-sportifs, le Guinéen a marqué 4 buts depuis le retour de trêve aux côtés de Jonathan David. Et visiblement, cette longue période d’agitation est derrière lui.

La suite après cette publicité

Interrogé au micro de Téléfoot, l’ancien Clermontois s’est livré sur cette traversée du désert : «Ma mentalité, ça a toujours été de bosser, quoiqu’il arrive. J’ai vécu des moments difficiles au début. Mais je suis un compétiteur, un travailleur. Je me suis mis à fond dans le travail. (…) J’ai pas mal pris la mise à l’écart, je n’avais pas à faire ce que j’ai fait. Ca a fait beaucoup de mal à ma mère mais ça m’a fait grandir et prendre en maturité. Je pense que tout le monde a le droit à une seconde chance, et j’espère que je l’aurai et que je vais la saisir ». Ca pourrait être ce dimanche encore face à Pau, en 1/16èmes de finale de Coupe de France.

À lire

OL : Romain Faivre veut aller à Lorient !