Réunion au sommet entre Karim Benzema et Al-Ittihad

La suite après cette publicité

Dimanche, le Real Madrid a officialisé le départ de Karim Benzema à la fin de son contrat le 30 juin prochain. Le Français devrait prendre la direction de l’Arabie saoudite.

Hier, il a d’ailleurs eu un rendez-vous avec le président et le vice-président d’Al-Ittihad comme l’a rapporté El Chiringuito, images à l’appui. KB9 devrait toucher entre 200 et 400 millions d’euros pour deux saisons en Arabie saoudite, en plus d’autres avantages.

À lire

Interdictions de stade et grosses amendes pour les auteurs des actes racistes envers Vinicius Junior