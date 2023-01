Le PSG à l’affût pour Zinedine Zidane, l’Atlético de Madrid fonce sur Marcus Thuram

Christophe Galtier en danger ?

Le PSG a rendez-vous dans un mois avec le Bayern Munich en 1/8ème de finale de Ligue des Champions. Un rendez-vous capital comme chaque année pour les Parisiens. Le coach Christophe Galtier en est conscient et n’aura pas le droit à l’erreur. D’autant que selon la célèbre émission espagnole El Chiringuito, le rêve Zinedine Zidane est encore dans les têtes des dirigeants parisiens. Une élimination face au club bavarois pourrait déjà signifier la fin de l’aventure Galtier dans la capitale. D’autant que selon le média espagnol Defensa Central, Kylian Mbappé veut filer au Real Madrid et a fixé une condition : être entraîné par ZZ. Affaire à suivre.

La short-list de l’Atlético pour remplacer João Félix

Le transfert de João Félix est imminent. Comme le rapporte Marca, «João Félix est à Londres» et ce n’est désormais plus qu’une question d’heure avant que son prêt ne soit officialisé. Les Colchoneros travaillent sur son remplaçant. Dans ses pages intérieures, le journal Sport liste les potentiels remplaçants au Portugais. On retrouve Memphis Depay, Borja Iglesias du Bétis, Enes Ünal de Getafe et Marcus Thuram de M’Gladbach. Une option de plus pour le Français qui est courtisé par de très nombreux cadors européens du fait de son statut d’agent libre à l’issue de la saison. Selon nos informations, Chelsea est chaud bouillant sur le dossier est souhaite l’attirer dès cet hiver.

L’hommage à Gareth Bale

Gareth Bale a provoqué un véritable séisme au sein du football gallois en annonçant sa retraite à seulement 33 ans. Le natif de Cardiff estime avoir fait son temps dans le football et a donc souhaité tirer sa révérence sur un trophée, celui de champion de MLS avec le Los Angeles FC. Pour tout ce qu’il a accompli durant sa carrière, le sélectionneur gallois Rob Page estime que Bale a mis le Pays de Galles sur la carte et qu’il mérite une statue, comme le rapporte le Daily Star. Un sacré hommage.