Rivaldo estime le Barça incapable de conserver Lionel Messi plus longtemps

Annoncé en partance du côté de Manchester City l’été dernier, Lionel Messi avait finalement décidé de ne pas plier bagage et ainsi honorer sa dernière année de contrat avec le club catalan. Mais cette saison pourrait bien être la dernière pour le sextuple Ballon d’Or malgré le changement à venir à la tête de la direction du club. À l’instar de nombreux cadors, le Barça traverse une période économique difficile, en atteste la réduction des salaires mise en place il y a peu. Des éléments qui selon Rivaldo, pousseront la Pulga à quitter le club et à se trouver un nouveau défi malgré ses 33 ans. «Je n'imagine pas la nouvelle direction capable de le convaincre de faire un reculer sur sa décision, considérant que le Barça n'a pas de grandes ressources pour se permettre de le garder. Et Messi aura des offres meilleures et très importantes des autres équipes», a ainsi confié l’ancien attaquant des Blaugranas lors d’un entretien accordé à Marca.

«À cela, nous ajoutons que Barcelone devra faire des réductions de salaire, en plus du fait que Messi voulait partir à la fin de la saison dernière. S'ils gagnent les Champions ou la Liga, ou si Koeman est en mesure de mettre en place une équipe qui joue bien à football, cela représente pour moi la seule façon de voir Messi reconsidérer sa position. Mais j'insiste, je crains que ce ne soit sa dernière saison à Barcelone. Certainement, une chose triste», a ainsi conclu le Brésilien.