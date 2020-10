Les patrons de Liverpool veulent racheter un autre club européen !

S’il a toutes les raisons d’être heureux lorsque l’on connaît la place de Liverpool dans la sphère footballistique aujourd’hui, le groupe Fenway Sports propriétaire des Reds, ne cache pas pour autant ses autres ambitions. Selon les dires du quotidien britannique The Times ce mercredi, le propriétaire de Liverpool pourrait ajouter à son empire sportif un club de football d’Europe continentale.

Si le nom de ce dernier n’a pas été divulgué, des pourparlers ont eu lieu entre Fenway Sports Group (FSG) et RedBall Acquisition Corp, une société créée par Billy Beane, l’ancien joueur de baseball et désormais dirigeant des Atheltics d’Oakland. John W Henry, principal propriétaire du FSG, souhaite que l’accord soit conclu rapidement. Ce dernier permettrait à sa société d’être valorisée à 8 milliards de dollars selon The Wall Street Journal.