Real Madrid : Endrick encense Vinicius Jr

Du haut de ses 16 ans, Endrick n’a pas tardé à passer de l’ombre à la lumière. Après avoir éclaboussé le championnat brésilien par sa vivacité et ses qualités techniques, l’Auriverde (4 sélections avec les U17) s’est logiquement retrouvé convoité par les géants européens. Sans surprise, c’est une nouvelle fois le Real Madrid qui a raflé la mise en échange d’un chèque de 70 millions d’euros. Mais avant de devenir officiellement un joueur de la Casa Blanca, Endrick va honorer son contrat avec Palmeiras et poursuivre sa progression au Brésil même s’il connaît actuellement une période creuse dans sa jeune carrière. Interrogé par le média Marca, le jeune prodige brésilien a justifié son choix. Au cours de l’entretien, il a reconnu que Vinicius avait joué un rôle important dans sa prise de décision.

« Vinicius est un de mes amis. J’ai pu passer les vacances avec lui, j’ai pu le voir et lui parler. Il m’a dit beaucoup de choses sur le Real Madrid. Il m’a dit que tout allait bien se passer. C’est un très bon message, sachant que c’est la parole d’un joueur qui est là et qui est aussi brésilien. En jouant là-bas, il devient une idole pour moi. Il peut devenir un miroir pour beaucoup de gens. Sa parole m’a donné encore plus de force pour conclure l’accord avec le Real Madrid. Avant de partir en vacances avec lui, j’avais déjà conclu l’affaire. Je suis donc arrivé plus détendu. J’ai parlé avec lui, avec les gens là-bas et je remercie Dieu pour cela », a indiqué le natif de Taguatinga à la presse espagnole.

