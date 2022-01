LOSC : Olivier Létang cartonne ses joueurs après le revers à Brest

Interrogé après la défaite à Brest (0-2), le président du LOSC Olivier Létang n'a pas hésité à lancer «c’était un match formidable, j’ai adoré, ironise le président lillois avant de poursuivre. Ce soir, c’est une très grande déception. On voulait gagner, avoir 35 points et je pense qu’il y avait largement la place pour le faire. (...) Leur deuxième mi-temps est catastrophique, avec des joueurs qui s’énervent et perdent le fil, on ne sait pas trop pourquoi.»

Le dirigeant nordiste est également revenu sur la polémique concernant l'attaquant turc Burak Yilmaz, rouge de colère après avoir été remplacé par la nouvelle recrue lillois Hatem Ben Arfa dans le dernier quart d'heure : «on va en parler en interne pour retrouver un niveau d’exigence plus élevé que ce que l’on a fait et vu ce soir», a-t-il conclu en zone mixte à l'issue de la rencontre.