PSG : Lucas Hernandez réclame plus d’intensité

Lucas Hernandez a été recruté par le Paris Saint-Germain cet été, dans le but notamment d’amener sa hargne sur le terrain. Cela n’a clairement pas suffi sur la pelouse de Newcastle mercredi soir. Le latéral français a marqué, mais son équipe a été mangée dans l’intensité par les Anglais. Au micro de Canal Plus, il a regretté le manque d’impact des siens.

« Je pense qu’on le savait que ce ne serait pas facile. C’est la Ligue des Champions, si on ne met pas le rythme, l’impact sur le terrain, à l’extérieur voilà, tu finis avec un résultat comme ça. C’est à nous de changer tout ça dès le début du match, la prochaine fois il faudra rentrer avec plus d’impact. On savait qu’ils allaient presser haut dès le début. C’était à nous de bien savoir gérer les temps faibles et forts. C’est le foot, c’est la Ligue des Champions, c’est à nous de renverser cette situation, déjà dimanche contre Rennes puis au prochain match de Ligue des Champions », a-t-il exposé, visiblement marqué par le scénario de la rencontre.