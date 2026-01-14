Menu Rechercher
La Fiorentina annonce le retour de Fabio Paratici en Serie A

Par Matthieu Margueritte
Fabio Paratici @Maxppp

Fabio Paratici rentre en Italie. Passé par la Juventus, puis à Tottenham, l’Italien de 53 ans avait fait son grand retour chez les Spurs en octobre dernier, après sa suspension de deux ans suite à des transferts frauduleux. Mais il ne va pas rester longtemps à Londres.

ACF Fiorentina
FABIO PARATICI DAL 4 FEBBRAIO SARÁ IL NUOVO DS DELLA FIORENTINA💜⚜️

ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina.

#forzaviola #fiorentina
Paratici va devenir le prochain directeur sportif de la Fiorentina. «L’ACF Fiorentina a le plaisir d’annoncer que Fabio Paratici prendra ses fonctions de directeur sportif de la Fiorentina à compter du 4 février 2026», peut-on lire dans le communiqué publié par la Viola.

