Brest : Hugo Magnetti se satisfait de la victoire contre l’OL

Ce samedi, l’OL s’est incliné à Brest après un match totalement raté des Gones face à des Brestois motivés (2-1). Une rencontre très bien abordée par les Bretons qui ont rapidement pris un avantage de deux buts dans cette rencontre. Dans le milieu de terrain du SB29, Mahdi Camara aura brillé mais Hugo Magnetti aura également été l’un des travailleurs de l’ombre qui a grandement contribué au succès breton. Interrogé à l’issue du match par BeIN Sports, le numéro 8 des Ty-Zefs a fait part de sa satisfaction :

«On a fait 40 min de très haut niveau. On se relâche un peu avant la mi-temps. En deuxième période, on a été très costauds. On a toujours voulu faire quelque chose dans ce championnat. Il faut faire des séries pour revoir le haut du classement. De la casse ? Oui, on perd deux joueurs sur blessure, j’espère que ce n’est pas très grave. Je suis inquiet un peu. Leurs remplaçants vont prendre le flambeau.»