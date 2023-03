La punchline d’Evra sur Deschamps et Mourinho

Invité de Rothen s’enflamme ce jeudi, Patrice Evra en a profité pour évoquer longuement Didier Deschamps qu’il connait très bien en tant qu’entraîneur. L’ancien joueur emblématique de Manchester United a tenu à défendre son ancien coach par rapport aux critiques sur son jeu mais surtout sa personnalité jugée parfois trop ennuyante. Et il l’a fait à sa manière.

«J’ai été entraîné 13 ans par Didier entre l’équipe de France et Monaco. Je peux te dire que je connais vraiment Didier en tant qu’ami. Il ne s’ouvre pas facilement, il est très méfiant. Même quand tu lui dis bonjour il se méfie déjà. Je pense que c’est aussi sa personnalité. Après, si vous voulez un gars comme José Mourinho, qui court sur le terrain, qui fait le show, mais qui ne gagne pas tout le temps… Il faut choisir. Massimiliano Allegri, à la Juve, quand on lui disait 'On s’ennuie, il répondait: 'Mais les gars, si vous voulez des petits ponts, des sombreros etc, allez au cirque!»

