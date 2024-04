Juninho juge les début de Nemanja Matić à l’OL

Recruté cet hiver pour équilibrer le milieu de terrain de l’OL, Nemanja Matić (35 ans) fait l’unanimité au club et pour les supporters depuis ses débuts. Le Serbe a apporté son expérience dans une équipe jusqu’ici très jeune. Pierre Sage lui fait confiance en le titularisant à chaque rencontre. Ses débuts avec le club rhodanien ont également séduit la légende du club à ce poste de milieu de terrain Juninho. Le Brésilien a jugé sans détours les performances du nouveau milieu défensif.

« Il est lent et lourd, et c’est sûr qu’à cause de ça, il souffre à certains moments. Mais il est fort techniquement et donc capable de jouer en une touche car il anticipe toujours, il est intelligent. L’OL était tellement faible à ce poste, au niveau de la maturité physique et de la qualité technique, qu’il a immédiatement apporté beaucoup d’équilibre » a-t-il expliqué au journal L’Équipe.