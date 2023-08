Les détails fous de l’arrivée de Gonçalo Ramos au PSG, le flop Paul Pogba continue à la Juventus

Ramos arrive au PSG

Au Portugal, Gonçalo Ramos fait les gros titres des quotidiens sportifs du pays car l’attaquant va rejoindre le PSG ! Ça y est, le club de la capitale française a décidé de passer la seconde dans ce dossier et comme le placarde A Bola, l’attaquant de 22 ans va rejoindre les Rouge et Bleu. «Le PSG va prendre Gonçalo Ramos. La conclusion est imminente. Benfica recevra 65 M€ plus 15 M€ pour les bonus. Un contrat de cinq ans attend le joueur à Paris.» Le journal nous livre donc les détails du transfert qui va s’élever à près de 80 M€ ! Pour Record, «les Français atteignent les chiffres demandés par Rui Costa, le président lisboète. L’accord est presque conclu et le transfert du buteur sera bientôt officialisé.» O Jogo reprend l’information également sur sa Une car c’est un transfert énorme alors que Ramos était courtisé par plusieurs cadors européens dont Manchester United ! Le PSG qui a besoin d’un numéro 9 et a multiplié les pistes ces dernières semaines a décidé de s’attacher les services d’un grand espoir européen ! Pour Le Parisien, dans ses pages intérieures, «l’attaquant Gonçalo Ramos est tout proche de Paris. Un accord a été trouvé avec le joueur. Une piste explorée par Luis Campos qui ne fait pourtant pas l’unanimité en interne.»

La Juve en a marre de Pogba

En Italie, la Juventus n’en finit plus de se désespérer du cas Paul Pogba ! Pour La Gazzetta dello Sport, «Pogba rate ses débuts en championnat. Le flop continue» ! Le Français est «un casse-tête pour les Bianconeri, il ratera les débuts contre l’Udinese. Sa convalescence ne connaît pas de fin : il reste sur la touche et Allegri ne sait pas encore quand il pourra l’utiliser», explique le journal au papier rose. La Vieille Dame commence à perdre patience avec son milieu de terrain.

Un défenseur hors de prix arrive à City

En Angleterre, Manchester City va encore claquer une fortune pour un défenseur central ! Cette fois, c’est Josko Gvardiol qui va rejoindre les champions d’Europe en titre qui vont débourser près de 90 M€ pour l’arracher au RB Leipzig. C’est «l’homme à 90 M€ pour Pep», s’amuse le Daily Mail ce matin. C’est «la cible privilégiée de City», estime le quotidien. Pour le Daily Star, il y a «une bonne affaire à 90 M€ qui est en route pour l’Etihad. Pep se réjouit de l’arrivée de Gvardiol». Enfin, le Daily Express aussi s’en amuse de ce recrutement onéreux et placarde sur sa couverture que «Pep prend son Gvardiol», histoire de pérenniser sa solidité défensive…