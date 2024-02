OM : révélations sur la déclaration polémique de Gennaro Gattuso

«Ça fait un moment que je dis que ce n’est pas un problème physique, pas un problème tactique, mais c’est une question de mental. On ne peut pas prendre l’avantage à la 90e minute et prendre un but comme ça après. Sur notre premier but, on a encaissé un but après deux ou trois minutes. C’est difficile d’expliquer ça. Sincèrement, je ne sais pas comment entraîner ce type d’équipe». Voici ce que déclarait Gennaro Gattuo au micro de Canal + quelques instants après le match nul (2-2) frustrant concédé face au Shakhtar Donetsk lors des barrages aller de la Ligue Europa.

La suite après cette publicité

Une déclaration ne manquant pas de faire réagir les supporters olympiens, choqués par un tel aveu d’impuissance. Oui mais voilà, la traduction de la dernière phrase du technicien italien change quelque peu la donne. En effet, selon Eurosport, les propos de Gattuso (ndlr : lorsqu’il dit : «je ne sais pas comment entraîner ce type d’équipe») ne concernaient pas l’équipe en elle-même mais plutôt l’équipe lorsqu’elle a des difficultés sur le plan mental. Une précision importante même si l’avenir du Transalpin reste toujours aussi discuté sur la Canebière.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent jusqu’à 85€ offerts et 15€ sans dépôt avec le code FM15 pour parier sur un premier but d’Aubameyang et tenter de gagner jusqu’à 476€.