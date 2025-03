Serie A : l’Inter maîtrise l’Udinese malgré un Oumar Solet buteur

Suite de la 30e journée de Serie A ce dimanche après-midi. L’Udinese se déplaçait en Lombardie pour affronter l’Inter Milan sur la pelouse du stade Giuseppe Meazza. Du côté des Zebrette, l’objectif était de faire le plein de points pour se rapprocher de la course à l’Europe. Les Nerazzurri voulaient marquer de précieuses unités dans le but de mettre la pression sur le Napoli et l’Atalanta dans la course au titre. Au cours d’une première période dominée par les Intéristes, Marko Arnautović a ouvert le score sur une passe de Federico Dimarco (12e). Ce dernier s’est offert un doublé de passes décisives sur la seconde réalisation milanaise, cette fois-ci pour Davide Frattesi (29e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 67 30 +39 20 7 3 67 28 10 Udinese 40 30 -5 11 7 12 36 41

En seconde période, Oumar Solet, qui a récemment confié au micro de Foot Mercato sa détermination à réaliser de grandes performances, a réduit le score (71e) pour l’Udinese. Insuffisant pour battre les troupes de Simone Inzaghi (2-1). Au classement, l’Inter conforte sa 1ère position en tête du championnat, tandis que l’Udinese est toujours dans le ventre mou avec cette 10ème place. Le weekend prochain, les Zebrette se rendront en Ligurie pour affronter le Genoa, alors que les Nerazzurri se déplaceront en Emilie-Romagne pour y défier le promu de Parme, lors de la 31e journée du championnat italien.