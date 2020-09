La nouvelle péripétie de José Mourinho fait rire l'Angleterre, Chelsea pourrait encore lâcher 50 M€ sur le mercato

La suite après cette publicité

Mourinho fait changer les buts et régale l'Angleterre

Même en déplacement en Macédoine du Nord pour un 3e tour préliminaire de Ligue Europa, José Mourinho arrive à faire parler de lui. Alors que son équipe s'est imposée sur la pelouse de Shkëndija (3-1), le Special One a assuré le spectacle avant la rencontre. Lors de la reconnaissance de la pelouse, son gardien remplaçant, Joe Hart, a fait remarquer au Portugais que les buts n'étaient pas à la taille réglementaire, qu'ils étaient trop petits. Mourinho a donc interpellé le club local et a demandé à faire changer les buts. Ce qui a été fait. Mais du coup, la presse anglaise a bien rigolé et affiche Mourinho en train de prouver que les buts étaient petits sur différentes premières pages. The Guardian, le Daily Mail ou encore The Times font la même une ce matin. Mourinho sait faire parler de lui.

Chelsea prêt à encore dépenser 50 M€

Avec déjà plus de 250 M€ dépensés cet été sur le mercato, on pensait que Chelsea allait s'arrêter en termes d'investissements avec le recrutement d'Édouard Mendy hier. Mais selon La Gazzetta dello Sport, ça ne semble pas être le cas et les Blues auraient encore de l'argent à dépenser en ce mois de septembre. Le média au papier rose rapporte que le club londonien serait prêt à lâcher encore plus de 50 M€ à l'Inter pour son défenseur central, Milan Skriniar. Une opération qui serait la bienvenue pour les Lombards, eux qui rêvent toujours de Ngolo Kanté au milieu de terrain. Une transaction avec les deux joueurs dans la balance pourrait être envisagée.

«Le Covid a du courage de s'attaquer à moi»

L'AC Milan s'est qualifié hier pour les barrages de la Ligue Europa après une victoire contre Bodo/Glimt (3-2). Et le tout sans Zlatan Ibrahimovic. En effet, le Suédois a dû déclarer forfait hier suite à un test positif au coronavirus. Dans la foulée, l'ancien Parisien nous a sorti un tweet zlatanesque qui a régalé l'Italie. «Je n'ai pas de symptômes. Le Covid a du courage de s'attaquer à moi. Mauvaise idée.» Le Corriere dello Sport a trouvé cela drôle et pense que «Ibra va mordre le virus.» Alors que certains journaux, comme Il Giornale, y voit un espoir et une folle envie de se battre contre ce fléau. «Le géant suédois défie le virus et veut le battre», écrit le média. Le combat est-il vraiment équilibré ?