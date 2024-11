Arda Turan encense Luis Enrique

Des nouvelles d’Arda Turan. Après la fin de sa carrière de joueur en 2022, l’ex-international turc a entamé une reconversion en tant qu’entraîneur. Titulaire de la Licence A de l’UEFA, il a entamé sa nouvelle vie en avril 2023, lorsqu’il est devenu officiellement l’entraîneur d’Eyüpspor, en Super Lig. Dans une interview accordée à AS, l’ex-joueur de l’Atlético de Madrid et du FC Barcelone est revenu sur les entraîneurs qui l’ont marqué, comme Diego Simeone et Luis Enrique. Il a notamment indiqué les leçons dont il a tiré du style de jeu prôné par le coach argentin et l’entraîneur espagnol.

« D’un point de vue tactique, j’ai beaucoup appris de Simeone sur le positionnement de l’équipe, la compacité, le regroupement, le pressing, l’interception des passes entre les lignes ? (…) Aujourd’hui, le football évolue très vite. Le dynamisme du jeu vous oblige parfois à développer des approches différentes pour chaque match. C’est pourquoi il est important de s’adapter et de continuer à évoluer. J’ai certains principes footballistiques que j’essaie de développer, mais j’essaie aussi de suivre l’évolution constante du football. Avec Luis Enrique, j’ai aussi appris sur le positionnement de l’équipe, la création de solutions face à des lignes défensives fermées, l’ouverture d’espaces et la réaction aux complications pour générer des occasions. En défense, je m’inspire de Simeone, en attaque de Luis Enrique », a indiqué Arda Turan, qui a disputé 55 rencontres sous les commandes de Luis Enrique entre 2015 et 2017.