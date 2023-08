Le Stade Rennais proche de signer Nemanja Matic

Après sa quatrième place en Ligue 1 lors de la saison qui vient de s’écouler, le Stade Rennais ramènera encore une fois l’Europe au Roazhon Park avec la phase de poules de la Ligue Europa. Un nouvel exercice chargé donc, avec la C3 qui s’ajoute aux compétitions domestiques. Et avec le départ acté de Lesley Ugochukwu et celui probable de Xeka cet été - non convoqué pour le stage de présaison en Angleterre, la direction bretonne cherche un renfort d’expérience pour son entrejeu.

Et selon les dernières informations d’Ouest-France, le SRFC aurait jeté son dévolu sur le milieu de terrain serbe de l’AS Roma Nemanja Matic (35 ans). Le quotidien régional ajoute que les deux clubs seraient d’ailleurs proches d’un accord dans ce dossier jugé "compliqué". Fort d’une grosse expérience en Coupe d’Europe (93 rencontres TCC) en plus d’une connaissance du haut niveau (ex-Chelsea et Manchester United), l’international aux 48 sélections (2 buts) aurait accepté de baisser son salaire pour rejoindre les Rouge-et-Noir.