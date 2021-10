Liga : le Real Madrid cale face à Osasuna !

Après la nouvelle défaite du FC Barcelone, le nul de Séville et en attendant le match de l'Atlético de Madrid de jeudi soir face à Levante, le Real Madrid avait l'occasion de prendre la tête de la Liga en solitaire. Seulement, l'équipe de Carlo Ancelotti n'avait pas un match facile, puisque les Merengues accueillaient Osasuna, septième au coup d'envoi et très difficile à bouger depuis la saison dernière. Le coach italien ne faisait d'ailleurs pas dans la spéculation et sortait une grosse équipe, avec comme seules nouveautés notables les présences de Camavinga au milieu et d'Asensio pour épauler Benzema et Vinicius devant. En face, il fallait notamment surveiller le redoutable Chimy Avila, très en forme après son retour de longue blessure, ou Moncayola, un des milieux de terrain les plus prometteurs du championnat.

Sans surprise, Osasuna ne laissait que très peu d'espaces et de chemins vers le but aux Madrilènes, dès le coup d'envoi de la partie. C'est sur coup de pied arrêté qu'est venue l'une des rares situations un minimum intéressantes pour le Real Madrid, sur un coup franc de Benzema (16e), alors que Camavinga voyait sa frappe finir dans le petit filet droit des cages d'Herrera. Le rythme était assez bas, et la possession madrilène assez stérile, avec des tentatives lointaines de Militao ou Vinicius, respectivement contrées par le portier rival et non cadrée, à la demi-heure de jeu. Sans succès. D'autant plus que l'équipe locale avait aussi du répondant, avec cette énorme occasion manquée par Kike Garcia (36e).

Benzema, un peu trop seul devant

On n'était clairement pas sur une grosse fête du football dans ce nouveau Bernabéu, où certains supporters commençaient même à grincer des dents. Ils ont d'ailleurs eu une sacrée frayeur en entame de deuxième période, puisque Jon Moncayola touchait le montant sur ce centre du Chimy Avila qu'il avait repris au deuxième poteau (50e). Le Real Madrid, en danger, s'en remettait au duo Vinicius-Benzema, et le Français manquait le cadre de peu sur cette reprise (53e). Derrière, il tentait encore l'action individuelle, et cette fois, c'est la barre qui repoussait sa tentative (61e).

Donnant l'impression d'être un peu esseulé devant, le joueur formé à l'OL était d'ailleurs le seul joueur un minimum dangereux côté madrilène, Vinicius étant un peu plus effacé qu'à l'accoutumée, moins tranchant lorsqu'il était trouvé par ses partenaires. KB9 lui multipliait les frappes, comme sa tentative à la 67e, mais la chance ne lui souriait clairement pas. De son côté, Jagoba Arrasate avait visiblement demandé à ses hommes de se replier un peu, semblant se satisfaire du nul. Le chrono défilait, et les changements opérés par Carletto ne portaient pas vraiment leurs fruits. Les Madrilènes s'essayaient beaucoup à la frappe lointaine, ce qui pouvait être considéré comme un symbole de frustration. Casemiro tentait même le lob du milieu de terrain, pas loin de terminer au fond des filets (81e) ! Le score n'a pas bougé, et ce nul permet tout de même au Real Madrid de reprendre la première place. Osasuna grappille une place au classement et se hisse à la sixième marche.

Revivez le film du match sur notre live commenté. Le classement de la Liga est à retrouver ici.