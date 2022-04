OM : les louanges de Sampaoli à Mandanda

Ce jeudi, l'Olympique de Marseille jouera, à Feyenoord, aux Pays-Bas, sa demi-finale aller de la Conference League. Ce sera aussi, très probablement l'occasion pour Steve Mandanda, le capitaine du club, de fêter sa centième européenne sous les couleurs phocéennes. En conférence de presse, ce mercredi, Jorge Sampaoli a tressé des louanges à son gardien.

La suite après cette publicité

« C'est un joueur historique qui a réussit à durer dans le temps à travers son leadership et ses qualités. Il a une grande qualité et a gagné le respect du club et de la ville. J'espère que demain il pourra fêter son centième match et qu'il sera bon », a-t-il expliqué devant les médias présents ce mercredi soir à Rotterdam.