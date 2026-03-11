Menu Rechercher
Ligue des Champions

Luis Enrique a recalé Chelsea

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain. @Maxppp
PSG Chelsea
Sur le banc du Paris Saint-Germain depuis l’été 2023, Luis Enrique donne pleinement satisfaction aux Franciliens. L’Asturien a notamment mené ses troupes au succès en Ligue des Champions la saison dernière. Bien installé dans la capitale française, le technicien espagnol demeure un entraîneur très apprécié. Récemment, son nom a de nouveau été lié à Manchester United. Par le passé, c’est Chelsea, qu’il va rencontrer ce soir en 1/8e de finale de la Ligue des Champions, qui a voulu l’embaucher.

En effet, Le Parisien explique que les Blues ont tenté le coup en 2023 au moment de se séparer de Graham Potter. Le profil de Lucho a tapé dans l’œil des dirigeants, qui l’ont rencontré à Londres. Finalement, Luis Enrique n’a pas donné suite, puisqu’il n’a pas été totalement convaincu par le projet. Il estimait notamment qu’il n’aurait pas eu les mains libres. Quelques semaines plus tard, il a posé ses valises à Paris, avec la réussite qu’on lui connaît.

Pub. le - MAJ le
En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Chelsea
Luis Enrique

