Luis Enrique a recalé Chelsea

Sur le banc du Paris Saint-Germain depuis l’été 2023, Luis Enrique donne pleinement satisfaction aux Franciliens. L’Asturien a notamment mené ses troupes au succès en Ligue des Champions la saison dernière. Bien installé dans la capitale française, le technicien espagnol demeure un entraîneur très apprécié. Récemment, son nom a de nouveau été lié à Manchester United. Par le passé, c’est Chelsea, qu’il va rencontrer ce soir en 1/8e de finale de la Ligue des Champions, qui a voulu l’embaucher.

La suite après cette publicité

En effet, Le Parisien explique que les Blues ont tenté le coup en 2023 au moment de se séparer de Graham Potter. Le profil de Lucho a tapé dans l’œil des dirigeants, qui l’ont rencontré à Londres. Finalement, Luis Enrique n’a pas donné suite, puisqu’il n’a pas été totalement convaincu par le projet. Il estimait notamment qu’il n’aurait pas eu les mains libres. Quelques semaines plus tard, il a posé ses valises à Paris, avec la réussite qu’on lui connaît.

Vibrez devant le choc PSG - CHELSEA sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.