Les débuts catastrophiques d'Andriy Shevchenko au Genoa

Battu par La Spezia (0-1) à l'occasion de la 21ème journée de Serie A, le Genoa poursuit son début de saison catastrophique au sein du championnat italien. 19es avec une seule petite victoire et un point d'avance sur la Salernitana, lanterne rouge, les Rossoblu inquiètent fortement et l'arrivée d'Andriy Shevchenko sur le banc du club de Gênes ne semble rien changer. Avec six défaites et trois matches nuls depuis son arrivée en novembre dernier, celui qui connaît sa première expérience à la tête d'un club confirme malheureusement le bilan tout aussi cauchemardesque de son prédécesseur Davide Ballardini (1 victoire, 6 nuls, 5 défaites).

Pouvant se targuer d'un seul petit succès contre la Salernitana lors du deuxième tour de la Coupe d'Italie (1-0), l'homme de 45 ans qui s'est notamment distingué lors de sa carrière de joueur par un passage étincelant du côté de l'AC Milan marquant 127 buts en 208 matchs ne connaît clairement pas la même réussite en tant que technicien. Sans solution, l'Ukrainien ne parvient pas, en effet, à créer une dynamique positive avec le Vecchio Balordo, quatrième pire attaque (20 buts marqués) et défense (39 buts encaissés) du championnat.

L’horizon s’assombrit déjà pour Andriy Shevchenko !

Un triste bilan qui fait forcément réagir ses dirigeants et en premier lieu son président Alberto Zangrillo qui déclarait, à l'issue de la rencontre ce dimanche, dans des propos relayés par Sky Sport : «je suis très amer et désolé pour les fans et pour moi-même. Nous sommes tous prêts à discuter et je suis le premier à me remettre en question. En ce moment, il est juste de prendre des mesures précises pour travailler en très peu de temps sur le marché des transferts et pour rectifier une situation difficile». Car évidemment cette situation met en danger l'ancien sélectionneur de l'Ukraine. Dans cette optique, si le patron d'Il Grifone a tenu à préciser que le club dans son ensemble devait se remettre en question, les médias italiens avancent d'ores et déjà que Shevchenko pourrait voir son aventure sur le banc du Genoa s'arrêter prématurément.

Une information confirmée par la chaîne Sky Italia ce lundi annonçant que la direction génoise réfléchissait déjà à l'idée de l'évincer. Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'ancien buteur des Blues semble bel et bien en danger. Et pour cause, avec une quinzième saison consécutive dans l’élite italienne, le Genoa ne digérerait évidemment pas une relégation. Pour préserver ses chances et celles du club, Shevchenko devrait cependant encore avoir les cartes en main lorsqu'il se rendra jeudi prochain dans son ancien club de Milan dans le cadre du troisième tour de la Coupe d'Italie. Mais nul doute, que l'entraîneur ukrainien sera surtout attendu au tournant dès la prochaine journée de Serie A avec un déplacement difficile à la Fiorentina.