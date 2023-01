Brentford : David Raya affole la Premier League

Titulaire à Brentford depuis 4 saisons, David Raya s’est fait un nom en Angleterre, au point d’être appelé par Luis Enrique en équipe d’Espagne. À 27 ans, il est désormais une valeur sûre de Premier League et est de plus en plus regardé par les autres clubs. D’après les informations de The Telegraph, la plupart des meilleurs clubs anglais ont un œil sur lui en vue de le recruter l’été prochain, d’autant qu’il n’aura alors plus qu’un an de contrat.

Deux formations sont favorites d’après le média : Manchester United et Chelsea. Les Mancuniens pourraient perdre David De Gea, en fin de contrat et présent au club depuis 2011. Ses prestations ne conviennent pas toujours. Malgré de très bons matchs, il est aussi capable de se trouer. Du côté des Blues, une incertitude existe car Kepa Arrizabalaga a pris la place d’Édouard Mendy mais une évaluation plus large des besoins à ce poste sera faite cet été. Enfin, Tottenham scrute la situation de Raya avec attention puisque Lloris n’a plus qu’un an de contrat et est désormais âgé de 36 ans.

