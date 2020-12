Ce Neymar-là est indispensable au Paris SG

Déjà primordial lors de la réception du RB Leipzig (1-0), avec son penalty victorieux, puis sur la pelouse de Manchester United (1-3, 5e journée de Ligue des Champions), avec un doublé et une copie de qualité, Neymar (28 ans) a encore soigné ses statistiques dans l'épreuve reine ce mercredi contre Istanbul Basaksehir (4-1, 6e journée). Et de quelle manière !

Le Brésilien réalisait un petit numéro sur un service de Marco Verratti, éliminait Carlos Ponck d'un petit pont et enroulait une frappe parfaite dans la lucarne de Mert Günok (21e). Lancé par Kylian Mbappé ensuite, l'international auriverde (103 capes, 64 réalisations) y allait de son doublé (38e). Au retour des vestiaires, suite à un relai avec Angel Di Maria, le n° 10 parisien, qui a mis au supplice Ponck et ses partenaires défensifs plusieurs fois grâce à ses feintes et arabesques, s'offrait un retentissant triplé, d'un joli tir hors de la surface (50e).

41 buts en 65 matches !

Son troisième triplé en carrière en C1, pour un bilan total de 41 buts en 65 matches. Costaud. Avant ce troisième pion, le natif de Mogi das Cruzes avait obtenu et laissé un penalty à Mbappé, pour lui permettre d'en finir avec sa série noire en Ligue des Champions en 2020 (42e). Un geste de classe, symbole de son implication lorsque résonne la fameuse musique de la coupe aux grandes oreilles. C'est d'ailleurs encore lui qui initiait l'action du (5-1), signé Mbappé (62e).

Prépondérant pour Thomas Tuchel, il aura pris ses responsabilités quand le PSG en avait le plus besoin sur la phase retour de sa poule en LdC. C«'était très difficile pour lui après le Final 8, il a tout donné pour nous au Portugal. Après, il a eu la Covid-19. Il n'a pas pu bien se préparer et se mettre en jambes. Il y arrive enfin ces dernières semaines. Il trouve le rythme. Il est capable de faire la différence. Il l'a fait contre Leipzig, Manchester et Istanbul. C'était un bon mix entre simplicité et dribbles. Des qualités extraordinaires», a souligné son coach allemand en conférence de presse d'après-match. La marque des grands, assurément.