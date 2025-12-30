Romario réagit à l’arrivée d’Endrick à l’OL

L’Olympique Lyonnais a honoré sa tradition brésilienne en décrochant le prêt de l’attaquant du Real Madrid, Endrick. Un énorme coup pour la Ligue 1. Et au Brésil, l’arrivée en France de l’ancien prodige de Palmeiras fait beaucoup parler, car les Brésiliens espèrent enfin voir le jeune homme de 19 ans lancer sa carrière en Europe. C’est en tout cas ce que pense la légende auriverde Romario.

«C’est un des grands attaquants que nous avons. Malheureusement, il n’a pas eu beaucoup de chance au Real Madrid. Mais c’est un grand joueur, il sait marquer, il a ça en lui. J’espère que ça va le faire à Lyon. Je suis avec lui», a confié le champion du monde 1994 dans les colonnes de L’Équipe.