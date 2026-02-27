Menu Rechercher
PSG : trois absents de taille au Havre

Par Josué Cassé
João Neves et Vitinha @Maxppp
Le PSG se déplace sur la pelouse du Havre, ce samedi, pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Une rencontre que les Parisiens disputeront sans plusieurs cadres. Ce jour, le club de la capitale a, en effet, officialisé les forfaits de João Neves, Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz.

Le milieu portugais est sorti du play-off retour face à Monaco (2-2, aller : 3-2) avec une blessure à la cheville gauche et restera en soins dans les prochains jours. Ousmane Dembélé, touché à un mollet, poursuit sa reprise individuelle alors que Senny Mayulu et Quentin Ndjantou seront, eux aussi, absents. Pour ce qui est de Fabian Ruiz, ça semble encore plus sérieux…

