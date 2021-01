L'OM a une véritable histoire en Trophée des Champions

Ce mercredi, l'Olympique de Marseille affrontera le Paris Saint-Germain pour le Trophée des Champions. Une occasion unique pour les Marseillais de glaner un trophée, récompense qui leur échappe depuis une Coupe de la Ligue (2012). Cette occasion est due au fait que le club olympien a fini deuxième derrière le Paris SG et que le club de la capitale a aussi remporté la Coupe de France. Initialement, cette rencontre oppose le vainqueur de la Coupe de France au champion et se joue en début d'année. Les calendriers étant bouleversés, cette confrontation a lieu ce mercredi au Stade Bollaert-Delelis de Lens.

En conférence de presse, André Villas-Boas, le coach de l'OM, expliquait ne pas comprendre le manque d'intérêt pour cette rencontre alors que les équivalents, ailleurs en Europe, étaient un véritable évènement et que les rencontres étaient plutôt chaudes. Cette fois, ce le sera puisque ce sera un Classique contre le Paris SG. Toutefois, ce désintérêt annoncé est probablement dû au fait que cette « finale » a longtemps disparu du paysage.

Le Challenge des Champions

Cette compétition voit le jour en 1955 sous l'intitulé de Challenge des champions. Cette première Supercoupe se joue au Stade Vélodrome de Marseille, devant 5000 personnes et oppose alors le Stade de Reims au Lille Olympique Sporting Club (7-1). Pour retrouver trace d'un premier match de l'OM dans cette compétition, il faut avancer de 14 ans puisque l'AS Saint-Étienne est l'adversaire de l'OM. On retrouve dans les rangs olympiens des éléments assez connus.

Pour cette première participation des Phocéens, Jean Djorkaeff était sur le terrain tout comme le Suédois Roger Magnusson, qui marquera d'ailleurs un but. En face, chez les Verts, Aimé Jacquet, Jean-Michel Larqué et Hervé Revelli sont bien là et permettent donc aux pensionnaires du Chaudron (3-2) de l'emporter. Deux ans plus tard, l'OM se partage ce titre avec le Stade Rennais. La rencontre se termine sur un match nul et rien n'est vraiment décidé pour désigner un champion, pas de prolongation et pas de tirage au sort.

Trois années plus tard, on retrouve l'OM, contre le SEC Bastia. Nouvelle défaite pour les Olympiens (2-5). Aucune trace de l'OM jusqu'en 1987. C'est lors de cette année que cette Supercoupe arrête de se jouer avant de reprendre ses droits en 1994 et un nouveau nom l'année suivante : le Trophée des Champions. Pendant 15 ans, toujours aucune trace des Phocéens jusqu'au titre de champion de 2010 de la bande de Didier Deschamps, Lucho et compagnie.

Dans l'histoire récente

Comme pour cette année 2021, l'Olympique de Marseille, alors champion, affronte le PSG, vainqueur de la Coupe de France. Les deux équipes se neutralisent (0-0) et l'OM l'emporte ensuite aux tirs au but (5 t.a.b à 4). L'année suivante, l'OM l'emporte une nouvelle fois, mais contre le LOSC à Tanger (Maroc) sur le score hallucinant de cinq buts à quatre grâce à un triplé d'André Ayew. Dans son histoire récente donc, l'OM a remporté deux fois le trophée sur ses deux tentatives.

Sur les dernières années, depuis l'arrivée des Qataris, le Paris Saint-Germain a joué ce Trophée des Champions à sept reprises, l'emportant à chaque fois. Vu la rencontre aller en Ligue 1 (victoire de l'OM et cinq cartons rouges), on se doute bien que le Paris SG version Mauricio Pochettino sera revanchard. Encore plus quand on sait qu'AVB a indiqué que son équipe allait être agressive et avait la volonté de remporter ce match et soulever ce trophée. On verra, cette fois, de quel côté l'histoire penchera.