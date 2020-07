Paul Pogba s'enflamme pour Manchester United

Depuis qu’il a repris la compétition avec Manchester United en juin dernier, Paul Pogba (27 ans) est un nouvel homme. Un revirement total de situation. Il y a un an, le milieu de terrain français affichait publiquement ses envies d’ailleurs avant d’enchaîner sur une saison presque blanche, marquée par les blessures et les critiques incessantes en Angleterre. Depuis, la Pioche a retrouvé son niveau et la venue du Portugais Bruno Fernandes l’hiver dernier a changé la donne.

Avec l’ancien Sportinguista, Pogba a retrouvé un coéquipier de taille et très influent dans l’entrejeu. Un renouveau qui s’est confirmé sur le plan statistique. Depuis le Restart en Angleterre, MU est invaincu et reste sur cinq succès de rang, toutes compétitions confondues. Revenu à deux points du troisième au classement et toujours en lice en FA Cup et en Ligue Europa, la formation entraînée par Ole Gunnar Solskjaer revit. De quoi redonner le sourire à l’international tricolore (69 sélections, 10 buts).

Un changement de mentalité

Preuve en est, les médias britanniques évoquent désormais la volonté de l’ex-Bianconero de prolonger son bail chez les Red Devils (lié jusqu’en 2021 avec une année en option). S’il n’a pas commenté la rumeur la nouvelle, Pogba a, en revanche, confirmé qu’il y avait eu un changement certain à MU. « Vous pouvez dire que c’est une vraie équipe. Avant, nous étions parfois trop défensifs ou trop offensifs et nous n’avions pas cet équilibre et ce contrôle. Maintenant c’est le cas, nous somme plus structurés, nous avons travaillé dur pour en arriver là », a-t-il déclaré au magazine United Review, avant de poursuivre.

« Les progrès sont énormes, vous pouvez le dire. C’est toujours bon d’avoir ce genre de progrès, mais vous ne voulez pas que ça s’arrête, vous savez qu’il faut continuer à travailler. Il y a encore pas mal de choses à faire. Nous sommes sur le bon chemin et si on continue comme ça, je pense que rien ne pourra nous empêcher d’aller là où nous voudrons aller. Les trophées font partie de United, nous le savons. Il y a des trophées que nous pouvons aller chercher. Nous ne voulons pas laisser passer cette occasion. Nous faisons de notre mieux et on aura ces deux trophées (la FA Cup et la Ligue Europa) en donnant tout. Nous nous sentons forts. C’est notre mentalité désormais. Vous devez être positifs. Chaque match est une finale et nous devons obtenir le résultat adéquat. » Un changement qui se confirme pour le plus grand bonheur de MU.