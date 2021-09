Chelsea : Romelu Lukaku dévoile les coulisses de son transfert

La suite après cette publicité

Le transfert de Romelu Lukaku (28 ans), qui a quitté l'Inter Milan pour revenir à Chelsea en échange de 115 millions d'euros, a été l'un des mouvements de ce mercato estival 2021. On le savait, Thomas Tuchel avait demandé à sa direction de lui offrir un buteur de classe mondiale pour renforcer l'équipe ayant remporté la dernière édition de la Ligue des Champions. Après avoir rapidement compris que la piste Erling Haaland (28 ans) menait à une impasse, les Blues se sont penchés sur l'international belge (99 sélections, 66 buts). Le puissant gaucher a lui-même raconté les coulisses de ce transfert retentissant dans une interview accordée à VTM Nieuws.

« J'ai réalisé que Chelsea était sérieux seulement lorsqu'ils ont formulé leur troisième offre », a d'abord concédé «Big Rom», avant d'entrer dans les détails. « Je n'aurais quitté l'Inter que pour Chelsea. D'abord, ils ont offert 100 millions d'euros. Ensuite, 105 millions d'euros puis 105 millions d'euros plus [Marcos] Alonso. Après, ils ont offert 110 millions d'euros plus (Davide) Zappacosta, mais l'Inter a dit non. Je ne voulais pas tourner dans le dos à l'Inter. Ils m'ont sorti de la merde quand j'étais au fond du trou à Manchester United. Après l'entraînement, je suis allé au bureau de (Simone) Inzaghi (le nouvel entraîneur des Nerazzurri, NDLR). Je ne voulais pas gâcher l'ambiance car je n'avais plus la tête à Milan mais à Londres. Alors je lui ai demandé : s'il vous plaît, trouvez un accord (avec Chelsea). » La parole sincère de Romelu Lukaku saura-t-elle calmer la grogne de certains fans du champion d'Italie en titre ? Thomas Tuchel est en tout cas lui un entraîneur heureux.