Coupe de France

Bayeux - OM : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
De Zerbi face au Sporting @Maxppp
Bayeux 0-2 Marseille

Ce mardi, nous avons le droit au dernier 1/16e de finale de la Coupe de France 2025/2026 avec ce choc entre Bayeux et l’Olympique de Marseille. Les Normands s’articulent dans un 5-4-1 avec Oscar Lecanu dans les cages derrière Quentin Mayette, Anthonin Cathrine, Lucas Lefevre, Grégoire Delain et Florian Lemasson. Le milieu de terrain est assuré par Julien Marazzi et Théo Jouan. Devant, Benjamin Renaux est soutenu par Paul Aubel et Romain Guillote.

De leur côté, les hommes de Roberto De Zerbi s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Jeffrey De Lange qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Amir Murillo, Benjamin Pavard, Facundo Medina et Emerson Palmieri. Bilal Nadir et Angel Gomes composent l’entrejeu tandis que Matt O’Riley évolue un cran plus haut. En pointe, Amine Gouiri est épaulé par Mason Greenwood et Hamed Traoré.

Les compositions

Bayeux : Lecanu – Mayette, Cathrine, Lefevre, Delain, Lamasson - Jouan, Marazzi – Aubel, Renaux, Guillote

Olympique de Marseille : De Lange – Murillo, Pavard, Medina, Emerson – Nadir, Gomes - Greenwood, O’Riley, Traoré – Gouiri

Pub. le - MAJ le
