Inter Miami : David Beckham se confie sur l’arrivée de Lionel Messi

Cela fait plusieurs semaines désormais que l’on sait que Lionel Messi évoluera en MLS l’an prochain. L’Argentin, désireux de changer d’air après un passage mitigé au Paris Saint-Germain, va rejoindre l’Inter Miami, club do-détenu par la légende David Beckham. Aux États-Unis et dans la même équipe, l’ailier de 36 ans aura l’occasion de jouer sous les ordres de Tata Martino, aux côtés de Sergio Busquets notamment. Un recrutement XXL pouvant révolutionner la MLS, qui a le don de réjouir Beckham.

En effet, l’ancien milieu de terrain chez les Red Devils s’est confié à The Athletic au sujet de l’arrivée du génie argentin. «Il y a quelques semaines, je me suis réveillé avec des millions de messages sur mon téléphone. Puis, j’ai appris que Lionel Messi avait annoncé rejoindre l’Inter Miami. Rien de surprenant selon moi», explique-t-il. «J’ai toujours dit, dès le départ, que si j’avais l’opportunité d’amener les meilleurs joueurs du monde à Miami, à n’importe quel moment de leur carrière, je le ferais. J’ai toujours pris cet engagement envers nos fans. Alors quand j’entends dire que l’un des meilleurs joueurs - sinon le meilleur joueur - qui a tout gagné, qui est toujours un grand joueur, encore jeune et qui fait toujours ce qu’il fait, veut jouer pour mon équipe, c’est un moment énorme pour nous», raconte David Beckham, impatient à l’idée de voir l’Argentin à l’œuvre. Ce qui est sûr, c’est que les fans seront certainement au rendez-vous le 21 juillet prochain pour les potentiels débuts de Lionel Messi face à Cruz Azul en Coupe de la Ligue.

