Real Madrid : Eden Hazard se fait dézinguer

Ils n’étaient plus beaucoup il faut le dire, mais ils existaient encore. Eden Hazard, arrivé en tant que véritanle galactique en 2019, avait encore quelques rares défenseurs. Et face à Getafe samedi soir, le Belge avait une belle opportunité de leur donner raison, et aussi de prouver qu’il peut encore avoir un rôle à jouer, même si secondaire, dans ce Real Madrid de Carlo Ancelotti.

Mais dans ce mini-derby madrilène contre l’écurie de la banlieue sud de la capitale espagnole, l’international belge n’a pas réussi à tirer son épingle du jeu. En une heure de jeu - il a été remplacé à la 62e - il n’a pas apporté grand chose et n’a fait aucune différence balle au pied. Ce qui lui a notamment valu un 4/10 dans le journal Marca, la pire note côté merengue.

Le pire Madrilène du match

« Pas grand chose de positif à dire. Il a au moins tenté, mais il n’a pas créé de sensation de danger. Il manquait de rythme. Il a joué à gauche mais même comme ça… Il n’aura plus beaucoup d’opportunités », explique le journal. Dans un autre article, Marca se montre encore plus tranchant : « son match a montré que même en jouant à son rythme, c’est à dire en marchant, il est incapable de produire quoi que ce soit d’utile pour le Real Madrid ».

Même son de cloche du côté de AS, l’autre gros journal de la capitale espagnole. « Il a été incapable de gagner une course face à son vis à vis ou de le dribbler. Rien. Il était condamné à jouer en retrait ou à centrer au hasard », affirme le média dans ses notes du match, où l’ancien Dogue écope aussi d’un 4/10. Et avec un contrat qui va jusqu’en 2024 et aucun club prêt à l’accueillir, les Madrilènes vont encore devoir le supporter pendant un moment…