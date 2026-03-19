EdF : Jonathan Clauss croit en ses chances d’aller à la Coupe du Monde

Plus appelé depuis un an en équipe de France, Jonathan Clauss a encore vu son statut se fragiliser ces derniers mois avec la montée en puissance de Malo Gusto et de Pierre Kalulu. Le premier s’est solidement installé comme la doublure de Jules Koundé, tandis que le Turinois s’affirme aujourd’hui comme la troisième solution de Didier Deschamps. Les deux joueurs formés à l’OL ont d’ailleurs été convoqués par le sélectionneur tricolore ce jeudi, alors que Jules Koundé est actuellement blessé.

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Présent en conférence de presse avec Nice un peu plus tard dans l’après-midi, Jonathan Clauss a déclaré qu’il croyait quand même encore en ses chances d’aller au Mondial «Si j’y croit toujours ? Oui, bien sûr, il faut toujours y croire. J’y croirai jusqu’à la dernière liste. Ce n’est pas grave, à moi de continuer ce que je fais ces derniers temps et pousser encore un peu plus. Et puis, on espérera pour cet été.» Si l’international tricolore s’est remis la tête à l’endroit ces dernières semaines, il devra redoubler d’efforts pour espérer être de l’aventure, surtout que Warren Zaïre-Emery a lui aussi la capacité de jouer à son poste d’arrière-droit désormais.