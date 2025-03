Équipe de France : l’Algérie se frotte les mains pour Rayan Cherki et Maghnes Akliouche

Didier Deschamps a tranché. Le sélectionneur de l’équipe de France A a décidé de ne pas convoquer Rayan Cherki (21 ans) et Maghnes Akliouche (23 ans). Deux jeunes joueurs talentueux dont les noms sont régulièrement revenus dans la presse ces derniers mois à l’approche des trêves internationales. Cela a été le cas durant ce mois de mars. Un mois où le Lyonnais empile les buts et les passes décisives, et le Monégasque réalise de belles choses. D’ailleurs, son entraîneur, Adi Hütter, ne comprend pas pourquoi il n’a pas encore pu avoir sa chance avec les Bleus. «Selon moi, il ne manque rien pour qu’il soit international A. Didier Deschamps a la chance d’avoir le choix entre des joueurs aussi talentueux que Rayan Cherki, Désiré Doué et Maghnes Akliouche. Peut-être que Doué a peut-être un avantage car il joue pour le Paris Saint-Germain. A la place du sélectionneur, je serais heureux d’avoir le choix, même si Maghnes mérite selon moi d’être appelé. En tout cas, nous sommes très contents de sa progression parmi nous.»

Doublés par Désiré Doué

DD a tenté de donner quelques éléments de réponse jeudi après-midi. « Ce sont aussi deux jeunes joueurs qui font de très bonnes choses avec leur club, dans des profils pas tout à fait identiques. Les places sont très chères aussi, ces deux joueurs-là sont censés être concernés par l’Euro Espoirs. Ça ne veut pas dire qu’ils ne pourraient pas venir en équipe de France A. Ce sont des qualités différentes. Il y a trois potentiels très intéressants. Ce que peut avoir Doué, c’est sa polyvalence où il est capable de jouer à beaucoup de postes offensifs, voire au milieu de terrain. J’avais envie que Doué soit avec nous sur ce rassemblement sans enlever forcément d’autres joueurs qui étaient là ou qui reviennent.» Rayan Cherki, qui s’est offert deux passes décisives dans la foulée face au FC Steaua Bucarest en Ligue Europa, et Maghnes Akliouche doivent donc encore faire preuve de patience. Ils ont été sélectionnés par Gérald Baticle pour participer aux amicaux contre l’Angleterre (le 21 mars) et la Slovaquie (le 24 mars). Une dernière répétition avant l’Euro cet été.

Toutefois, la décision de Deschamps de privilégier Doué (19 ans, né en 2005), au détriment de Cherki (né en 2003) ou d’Akliouche (né en 2002), fait les affaires de l’Algérie. Un pays qui avance ses pions en coulisses depuis plusieurs mois afin de mettre la main sur les deux binationaux. La presse algérienne se frotte donc les mains après l’absence des deux joueurs avec les Bleus. DZ Foot, qui précise qu’ils sont encore loin des Fennecs, a écrit à ce sujet : «malgré leurs performances intéressantes avec l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco, les deux jeunes ont une nouvelle fois été écartés de l’équipe A de France par Didier Deschamps et figurent plutôt dans la liste des Espoirs dirigés par Gérald Baticle. Ce choix envoie un signal clair : malgré leur progression, Cherki et Akliouche ne font pas encore partie des priorités de l’Équipe de France. En attendant, ils devront se contenter d’une place avec les Espoirs pour disputer deux rencontres amicales contre l’Angleterre et la Slovaquie, avant l’Euro Espoirs 2025.»

La presse algérienne se délecte

DZ Foot poursuit : «depuis plusieurs mois, des rumeurs circulaient sur un éventuel rapprochement entre ces talents et la sélection algérienne. Mais en étant toujours impliqués avec les Espoirs français, leur éventuel basculement vers les Verts ne semble toujours pas d’actualité. Une situation qui rappelle celle de nombreux binationaux avant eux, hésitant entre une chance avec les Bleus et une carrière potentielle avec l’Algérie. Reste à savoir si ce nouveau coup d’arrêt en sélection A les fera réfléchir différemment sur leur avenir international.» La Gazette du Fennec s’est aussi penchée sur ces deux cas, dans un article intitulé : «Équipe de France : Deschamps refroidit Cherki et Akliouche !» Notre confrère Mohamed Touileb développe ensuite : «les médias français ont fait le forcing pour que Deschamps verrouille Akliouche et Cherki dès ce rassemblement de mars. Mais le coach des vice-champions du monde leur a préféré Désiré Doué. Le bizut parisien de 19 ans vient donc de les doubler littéralement (…) Doué est plus Désiré que Cherki et Akliouche.»

Il conclut : «en d’autres termes, ils doivent faire beaucoup plus s’ils veulent faire partie des plans d’avenir. Voir Doué débarquer d’une manière expresse au nez et à la barbe du binôme est clairement un signal négatif pour eux. Le tandem franco-algérien est sur le circuit depuis plus longtemps. Mais Doué les a devancés… sans laisser une grosse impression. Ce qui veut probablement dire qu’ils ne sont pas une priorité aux yeux de Deschamps. D’autant plus que Doué a été retenu plus tôt et eux laissés pour “plus tard” éventuellement. Est-ce que Cherki et Akliouche voient les choses sous cet angle ? Telle est la question.» Une question qui a aussi été au centre des débats dans les colonnes de TSA Algérie. «Cherki et Akliouche sont convoités par l’Algérie. Le public algérien aimerait les voir sous la tunique verte pour renforcer l’équipe nationale en prévision de la CAN 2025 au Maroc et surtout du Mondial 2026 au Canada et aux Etats-Unis. Pour Rayan Cherki, sa non-convocation par Deschamps pour le stage de mars est un élément supplémentaire qui pourrait le pousser à prendre une décision concernant sa carrière internationale.»

La FAF ne met pas de pression

La publication algérienne poursuit : «les deux joueurs, qui voient désormais la Coupe du monde 2026 s’éloigner davantage avec l’Équipe de France, peuvent-ils donc se prononcer définitivement en faveur de l’Algérie ? Avec les Verts en tout cas, ils auront toutes les chances d’aller au prochain Mondial, si bien sûr l’équipe nationale parvient à se qualifier, ce qui est largement à sa portée.» Si cet argument peut compter, le plus important doit rester le choix du cœur. C’est ce qui doit primer dans l’esprit des joueurs, qui ne doivent pas faire un choix par défaut. En attendant, la FAF continue de maintenir le contact. Comme expliqué sur notre site il y a quelques semaines, une source au sein de la fédération algérienne de football nous a indiqué qu’aucune pression n’est mise aux joueurs et qu’ils prendront leur décision quand ils seront prêts. Une information confirmée par Yassine Bouali, directeur de la rédaction de Shoot Africa et spécialiste du foot algérien.

«C’est une bonne chose pour Cherki et Akliouche qu’ils n’aient pas été appelés, ça leur laisse un peu plus de temps pour prendre leur décision et faire leur choix. S’ils avaient été sélectionnés, ils auraient eu un peu de temps de jeu et ils auraient été condamnés à ne plus pourvoir faire un choix. On leur laisse aujourd’hui la porte ouverte pour pouvoir mûrir leur décision. Depuis quelques semaines, la fédération algérienne de football a adopté une autre position. D’ailleurs, on n’en parle pas du tout, mis à part certains trublions sur les réseaux sociaux qui alimentent la polémique. Je pense que la FAF s’est mise en retrait. C’est une très bonne attitude à avoir (…) L’Algérie n’est pas une sélection de seconde zone, elle fait partie du top 5 africain. C’est une grosse sélection qui a son mot à dire. À un an d’un Mondial, je pense que Cherki et Akliouche doivent éclaircir leur position. Sinon le train passera.» Le choix de DD de ne pas convoquer encoire une fois Rayan Cherki et Maghnes Akliouche pourrait peser dans la balance au moment de trancher. La suite au prochain épisode…