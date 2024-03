Le discours de Nasser Al-Khelaifi dans le vestiaire du PSG

Cette double victoire face à la Real Sociedad, ainsi que la qualification pour les 1/4 de finale de Ligue des champions, ont rassuré les supporters du PSG. À la fin du match, le président du Paris Saint-Germain a tenu à féliciter son groupe pour la qualification lors d’un discours dans le vestiaire. Selon RMC Sport, Nasser Al-Khelaifi a d’abord loué la qualité du match : « c’est une victoire collective, on est plus fort ensemble. (C’est une qualification) riche d’enseignements et de promesses pour l’avenir ».

Il a ensuite voulu envoyer un message à ses joueurs pour la suite de la compétition : « il n’y a pas de pression sur vous. Vous devez continuer à prendre du plaisir. Écouter l’entraîneur et entretenir l’état d’esprit collectif ». Officiellement, le PSG ne présente pas la Ligue des champions comme un objectif cette saison. Mais comme depuis le début de l’ère QSI, il est difficile d’imaginer le club de capitale ne viser que le championnat de France et la Coupe de France…