Man City : Benjamin Mendy réclame ses salaires impayés

Moins d’un mois après avoir été reconnu non coupable de viol, tentative de viol et agression sur sept femmes entre octobre 2018 et août 2021 devant le tribunal de Chester, Benjamin Mendy n’a pas tardé à retrouver un club puisqu’il s’est engagé en faveur de Lorient. En attendant de relancer une carrière à l’arrêt depuis deux ans, le latéral gauche français doit encore régler ses soucis financiers en Angleterre.

En effet, The Guardian informe que le département responsable de la collecte des taxes en Grande-Bretagne à ordonner une mise en faillite contre le joueur de 29 ans à hauteur de 800 000 livres (soit plus de 920 000 euros). Pour faire face à cette dette fiscale, le champion du monde 2018 serait entré en négociations avec son ex-club, Manchester City, afin d’obtenir ses salaires impayés depuis septembre 2021 dont le montant est estimé aux alentours de 11,5 M€, comme l’a indiqué son comptable présent lors de l’audience. Le tabloïd britannique ajoute également que Benjamin Mendy va mettre en vente sa maison située dans le Cheshire et évaluée à 5,7 M€ pour combler ses dettes avec le Fisc britannique.