PSG : Kylian Mbappé souhaite bonne chance à la Ligue 1

Son départ vers le Real Madrid est acté depuis plusieurs mois et bientôt officiel. En effet, après sept ans au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé va quitter le club de capitale et la France pour mettre les voiles direction la capitale ibérique. Et après un échec en demi-finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, le champion du monde 2018 aura à cœur de se rattraper ce samedi en finale de Coupe de France face à l’OL.

En attendant, KM7 fait sa tournée des adieux. Après avoir remercié tout le monde au PSG à travers une vidéo et lors de la cérémonie des trophées UNFP, Mbappé est retourné sur X (ex-Twitter) ce vendredi pour répondre à la Ligue 1. Mis à l’hommage dans une vidéo de près de deux minutes, l’attaquant de 25 ans a remercié la Ligue 1 à travers un message sobre à l’issue duquel il souhaite bonne chance au championnat français : «merci pour tout et bonne chance pour la suite.»