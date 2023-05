Lionel Messi tient déjà une offre astronomique, l’Angleterre se prosterne devant Erling Haaland

Offre mirobolante d’Arabie saoudite pour Messi, le Barça optimiste

En Angleterre, le futur de Lionel Messi fait les gros titres ! Après sa suspension par le PSG pour deux semaines à cause de son voyage inopiné en Arabie saoudite, The Daily Telegraph nous annonce que le pays du Golfe est prêt à offrir un véritable pont d’or à la star argentine ! «Le contrat à 360 M€ pour une saison proposé à Messi», placarde le très sérieux journal britannique. «Les Saoudiens offrent à l’Argentin le contrat le plus lucratif de l’histoire. L’attaquant pourrait renouer avec son vieil ennemi Ronaldo», qui évolue déjà dans le championnat saoudien. Mais en revanche, à Barcelone, on croit plus que jamais à un retour de la Pulga cet été ! Le journal Sport annonce ce matin que «Messi se rapproche du Barça.» Le média catalan nous livre même les détails de la proposition barcelonaise pour convaincre le joueur de revenir, deux ans après son départ. «Le Barça doit maintenant faire un geste et respecter le "fair-play" de LaLiga pour pouvoir le recruter. Joan Laporta a déjà une offre prête : 25 millions par saison et 2 ans de contrat.» De son côté, Mundo Deportivo rapporte que la décision de Messi de ne pas prolonger avec le PSG date d’il y a un mois déjà.

Haaland et City plébiscités

En Angleterre, ça jouait hier soir en match en retard de la 28e journée de Premier League ! Et un homme a marqué cette soirée de son empreinte en entrant un peu plus dans l’histoire du championnat anglais, c’est Erling Haaland ! Le Norvégien a largement participé à la victoire de Manchester City contre West Ham (3-0), avec un nouveau but. «Record battu», placarde le Manchester Evening News sur une superbe couverture, car le cyborg a inscrit son 35e but de la saison en Premier League, ce qui lui permet de battre officiellement le record de buts inscrits en un exercice depuis le début de l’ère Premier League (soit depuis la saison 1992-93). Il était détenu par deux buteurs, Andy Cole et Alan Shearer, s’étant arrêtés à 34 buts avec Newcastle en 1993/94 pour le premier et Blackburn la saison suivante pour le second. Pour The Guardian, c’était encore une «soirée spéciale» pour le Norvégien, mais aussi pour Pep Guardiola car le but en fin de match de Phil Foden est le 1000e inscrit depuis que l’Espagnol est sur le banc des Cityzens ! Une sacrée performance. Ce qui fait dire au Daily Star, qu’on assiste à «la crème de la Premier League» !

L’Atlético termine fort

En Espagne, la 33e journée de Liga battait son plein également hier soir. Et on a assisté à une «manita» de l’Atlético de Madrid, en pleine bourre en cette fin de saison. Les hommes de Diego Simeone ont largement dominé Cadiz (5-1). AS estime sur sa couverture que les Colchoneros voient «la vie en rose», à l’image de la couleur de cheveux de leur maestro Antoine Griezmann ! «Griezmann, auteur d’un doublé, permet à l’Atlético de devancer le Real Madrid au classement. Morata, Carrasco et Molina ont complété le tableau d’affichage d’une équipe en feu», écrit le quotidien madrilène. La pression est donc sur le rival merengue. En revanche, à Valence, la fin de saison va être tendue jusqu’au bout après le nul (1-1) contre Villarreal. Comme le placarde SuperDeporte il faut «continuer à prier» pour espérer se maintenir en fin de saison.