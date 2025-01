OM : le constat réaliste d’Adrien Rabiot sur le match contre Rennes

Après la victoire de l’OM (1-2) contre Rennes samedi soir au Roazhon Park, Adrien Rabiot a réagi au micro de DAZN. Si la victoire est très importante pour les Phocéens qui confortent leur statut de dauphin en mettant la pression sur le leader parisien qui joue demain, le milieu français, qui a été buteur ce soir, félicite la réaction des siens mais sait pertinemment que son équipe pouvait mieux faire.

La suite après cette publicité

«On a été patients, cela n’a pas été notre meilleur match. On a été mené et on a eu du caractère pour revenir dans le match et aller gagner. On a marqué tout de suite après le but pour rester dans le match et gagner face à une très belle équipe. On affiche une mentalité différente et c’est ce qui a fait la différence, ce soir. Ils nous attendaient, mais il fallait mettre la distance avec les poursuivants qui ont fait des faux-pas»