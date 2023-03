L’Argentine se réjouit de l’élimination du PSG

La suite après cette publicité

Depuis un petit moment déjà, les Argentins l’ont mauvaise contre le Paris Saint-Germain. Pas à cause de cette rivalité naissante en foot de sélection entre la nation sud-américaine et la France, mais à cause du traitement médiatique réservé à Lionel Messi dans l’hexagone. Depuis plusieurs mois déjà, les journalistes argentins sont agacés par les critiques et les notes assez basses accordées à leur vedette par la presse française.

Forcément, hier, beaucoup avaient le sourire. Sebastián Vignolo, présentateur sur ESPN, a notamment refusé de lire les notes du quotidien L’Equipe. « Ne me mettez pas les notes de L’Equipe, ça ne m’intéresse pas. Je ne les regarde pas. Un média qui une fois a mis un 3 à Messi… Je pense que le PSG ne mérite pas un joueur comme Messi. Ils ne profitent pas de lui, et lui n’est pas heureux. Pour eux, c’est Mbappé, et le reste… », a lancé le réputé journaliste argentin à l’antenne. Des propos forts…

La vengeance argentine

« Malgré les millions, les cheikhs, les stars et le pouvoir, les échecs s’accumulent et la malédiction semble difficile d’effacer », explique de son côté Olé, qui enrage aussi contre la presse locale : « le média français (L’Equipe, NDLR) a pris l’habitude de cibler Messi à chaque défaite, laissant de côté des joueurs qui ont été plus mauvais ». Clairement, les médias argentins se réjouissent de cette défaite parisienne, faisant payer au PSG ce traitement injuste - à leurs yeux - réservé à Messi en France.

Le sérieux quotidien généraliste La Nacion évoque aussi le cas Messi. « Contrairement à ce qu’on a vu lors d’autres éliminations, Messi n’avait pas l’air très peiné après cette défaite. […] Aura-t-il vraiment envie de continuer à essayer d’aller au bout avec le PSG ? Pour retrouver son bonheur, Messi va voyager en Argentine dans les prochains jours, pour retrouver la sélection et l’amour et l’affection des gens », peut-on lire dans le journal, qui sous-entend clairement que Messi se fiche du PSG. Le malheur des uns fait le bonheur des autres…