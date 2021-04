La Fédération Italienne vote un décret anti-Super League

La Fédération Italienne de Football (FIGC) a voté ce lundi une disposition anti-Super League, expliquée en détails par son président Gabriele Gravina au sortir du conseil fédéral. «Les clubs qui voudront participer à une compétition non prévue et non autorisée par la FIGC, l'UEFA et la FIFA perdront leur affiliation», a-t-il expliqué.

L'Inter, l'AC Milan et la Juventus, membres fondateurs de la Super League, devraient donc choisir entre Serie A et Super League si le projet restait d'actualité. «Ceux qui ont interprété la Super League comme un simple acte de fragilité de certains clubs qui vivent des difficultés économiques se trompent. Pour le moment, nous n'avons pas de nouvelles sur quels clubs sont toujours concernés ou non. Cette norme anti-Super League sera insérée dans les licences nationales et ensuite inscrite dans le code de justice sportive. Si, entre l'échéance des demandes d'inscriptions aux championnats nationaux, un club adhère à un autre championnat de nature privatisée, il sera exclu», a-t-il lâché. C'est dit.