Le début de mercato XXL de Leeds United !

Arrachant son maintien à l'ultime journée de championnat la saison dernière avec notamment un but victorieux de Jack Harrison à la 90e +4 contre Brentford (2-1), Leeds United a terriblement souffert. Perdant en cours de saison leur coach Marcelo Bielsa, les Peacocks ont pu compter sur l'apport de Jesse Marsch pour relancer la machine. La frayeur passée, il est maintenant le temps de faire le point et de remarquer ce qui n'a pas fonctionné la saison dernière. Justement, les Whites se sont montrés actifs sur le marché des transferts et n'ont pas voulu perdre de temps. Prenant conscience que Kalvin Phillips et Raphinha seront trop compliqués à conserver, Leeds United a projeté la saison 2022/2023 sans eux et a commencé à investir en conséquence.

Jesse Marsch a activé ses réseaux Red Bull

Cela a démarré très fort avec l'arrivée de la pépite américaine Brenden Aaronson en provenance de Salzbourg. Le milieu offensif de 21 ans qui a coûté pas moins de 32,84 millions d'euros sortait d'une saison solide avec la formation autrichienne (6 buts et 10 offrandes en 41 matches). Travaillant six mois à Salzbourg avec Jesse Marsch, le natif de Medford dans le New Jersey a convaincu son ancien coach de faire de lui la recrue la plus onéreuse de Leeds United. Activant ses réseaux dans le groupe Red Bull, il a aussi fait signer le latéral danois Rasmus Kristensen pour apporter de la concurrence à Luke Ayling. Coûtant 13 millions d'euros à Leeds United, le joueur de 24 ans a aussi travaillé avec Jesse Marsch auparavant et sort d'une saison référence (10 buts et 8 offrandes en 45 matches).

Pas attentiste et prenant connaissance du transfert à venir de Kalvin Phillips vers Manchester City, Leeds United lui a dégoté un remplaçant. Misant sur Marc Roca qui a certes peu joué au Bayern Munich (24 matches en deux saison), la formation anglaise a recruté à moindre coût (12 millions d'euros) un joueur encore jeune (25 ans), mais qui connaît parfaitement les exigences du très haut niveau. Kalvin Phillips lui a rapporté un peu moins de 50 millions d'euros (48,75M€) sachant que dans le même temps le jeune milieu de 18 ans Darko Gyabi est arrivé pour le long terme moyennant 5,8 millions d'euros. N'ayant investi "que" 15 millions d'euros de ses propres fonds, Leeds United a encore l'argent pour se montrer actif cet été d'autant plus que Raphinha dont Chelsea, Arsenal et le FC Barcelone se battent pour sa signature devrait rapporter près de 60 millions d'euros.

Encore un butin à dépenser

Déjà mieux armé, Leeds United doit encore se renforcer à plusieurs postes. Pour remplacer Raphinha, Leeds recherche un ailier et s'est mis en recherche de Luis Sinisterra du Feyenoord. Prospectant aux Pays-Bas et se positionnant sur Cody Gakpo (PSV Eindhoven) comme nous vous l'avons annoncé, le club anglais s'attend à devoir payer entre 20 et 30 millions d'euros pour le Colombien ce qui en fera le plus grand transfert du club néerlandais comme l'explique De Telegraaf. Auteur de 23 buts et délivrant 14 offrandes en 49 matches cette saison, ce polyvalent ailier situé à gauche, mais pouvant prendre le couloir droit semble prêt à passer un cap et pourrait se laisser tenter par l'aventure Premier League. Pépite de Bruges révélée depuis deux saisons, Charles De Ketelaere (21 ans) est aussi une piste très chaude.

En concurrence avec Leicester et Milan dans ce dossier, Leeds va devoir jouer des coudes pour le polyvalent milieu offensif et propose 30 millions d'euros alors que Bruges en demande 40 millions d'euros. La concurrence s'annonce rude, mais Leeds joue crânement sa chance. Toujours dans le rayon "contacts au sein de Red Bull de Jesse Marsch", on retrouve la sentinelle américaine Tyler Adams (23 ans) du RB Leipzig. Pouvant aussi jouer en défense centrale, celui qui a joué sous les ordres de Jesse Marsch aux New York Red Bulls, mais aussi au RB Leipzig a de fortes chances de débarquer contre un chèque de 15 millions d'euros. Enfin, Mohamed Camara est le sujet d'un duel entre Leeds, mais aussi Brighton qui voit en lui le remplaçant d'Yves Bissouma parti à Tottenham. Un transfert qui pourrait coûter encore une fois très cher puisque le dossier avoisine les 40 millions d'euros. Battant des records sur ce mercato, Leeds United met les moyens pour rester en Premier League la saison prochaine et ainsi s'éviter l'enfer du dernier exercice.