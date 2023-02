OM : Dimitri Payet parmi les trois finalistes pour le Prix Puskas !

La suite après cette publicité

Une très belle récompense à venir pour Dimitri Payet ? Cantonné à un rôle de remplaçant depuis l’arrivée d’Igor Tudor en terres marseillaises, le meneur de jeu marseillais pourrait bientôt se voir attribuer le plus beau but de l’année 2022. La FIFA a, en effet, dévoilé ce vendredi les trois finalistes pour le prix Puskas, récompensant le plus beau but de l’année 2022. Et Dimitri Payet, auteur d’un bijou contre le PAOK en avril 2022, figure dans la liste.

Le Marseillais sera face à Marcin Oleksy, un joueur amputé polonais qui s’est lui aussi distingué par une splendide réalisation, et le Brésilien Richarlison, auteur du plus beau but du Mondial avec le Brésil. À noter que le résultat sera dévoilé lors de la cérémonie des trophées The Best, le 27 février prochain.

