Bruges, Joel Ordóñez : "j’étais très en colère de ne pas être parti à l’OM"

Le hasard fait bien les choses, Joel Ordóñez n’est d’ailleurs pas le dernier à le penser. En effet, lors du dernier mercato estival, le défenseur central de Bruges est passé tout près de rejoindre l’Olympique de Marseille. Les discussions entre le club phocéen et la direction de la formation belge étaient déjà bien avancées et l’Équatorien se voyait même évoluer en Ligue 1, sous les ordres de Roberto De Zerbi avec la tunique olympienne. Dans un entretien accordé au média belge Het Nieuwsblad, le joueur de 21 ans a reconnu à quel point la signature au bord de la Méditerranée était proche, soulignant une période à oublier.

« Un accord était tout proche. J’étais très en colère de ne pas être parti à l’OM. Ces dernières semaines avaient été éprouvantes. J’ai su redresser la barre très vite. Je ne regrette plus ce transfert manqué et je suis simplement heureux d’être ici. Tout arrive pour une raison » a-t-il conclu durant l’entretien. Buteur face à l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions notamment, le Sud-Américain continue sa superbe ascension. Toujours autant costaud en Jupiler Pro League (2e), celui-ci garde la confiance de son coach. Un mal pour un bien en fin de compte.