Menu Rechercher
Commenter 26
Ligue 1

Bruges, Joel Ordóñez : "j’étais très en colère de ne pas être parti à l’OM"

Par Tom Courel
1 min.
Joel Ordonez avec Bruges @Maxppp

Le hasard fait bien les choses, Joel Ordóñez n’est d’ailleurs pas le dernier à le penser. En effet, lors du dernier mercato estival, le défenseur central de Bruges est passé tout près de rejoindre l’Olympique de Marseille. Les discussions entre le club phocéen et la direction de la formation belge étaient déjà bien avancées et l’Équatorien se voyait même évoluer en Ligue 1, sous les ordres de Roberto De Zerbi avec la tunique olympienne. Dans un entretien accordé au média belge Het Nieuwsblad, le joueur de 21 ans a reconnu à quel point la signature au bord de la Méditerranée était proche, soulignant une période à oublier.

La suite après cette publicité

« Un accord était tout proche. J’étais très en colère de ne pas être parti à l’OM. Ces dernières semaines avaient été éprouvantes. J’ai su redresser la barre très vite. Je ne regrette plus ce transfert manqué et je suis simplement heureux d’être ici. Tout arrive pour une raison » a-t-il conclu durant l’entretien. Buteur face à l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions notamment, le Sud-Américain continue sa superbe ascension. Toujours autant costaud en Jupiler Pro League (2e), celui-ci garde la confiance de son coach. Un mal pour un bien en fin de compte.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (26)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Pro League
Club Bruges
Marseille
Joel Ordóñez

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Pro League Jupiler Pro League
Club Bruges Logo Club Bruges
Marseille Logo Marseille
Joel Ordóñez Joel Ordóñez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier