Nouveau partenariat pour l'OM

Après son match nul contre le LOSC dimanche soir (1-1), l'Olympique de Marseille se prépare pour sa rencontre de la 5e journée de Ligue 1 face au FC Metz, prévue samedi soir (21h). Et en coulisses, le club phocéen travaille aussi sur le mercato, avec la possible arrivée d'un attaquant, et de nouveaux partenariats. La formation olympienne a en effet publié un communiqué ce jeudi matin pour annoncer une collaboration avec «Relais Vert». «À l’occasion de la semaine européenne du développement durable, l’Olympique de Marseille franchit une nouvelle étape dans sa politique RSE en incluant pour la première fois un partenaire dans son projet d’éco-responsabilité : le groupe carpentrassien Relais Vert, grossiste en produits biologiques depuis 1986», explique d'abord l'OM.

«Ce partenariat, d’une durée de 3 ans, s’inscrit également dans une volonté commune et ambitieuse de développer des actions par le biais de la fondation d’entreprise du Groupe Relais Vert. Cette dernière a pour but d’apporter des solutions concrètes aux organisateurs d’événements sportifs pour rendre leurs événements plus écoresponsables. Ces actions répondront aux enjeux de l’alimentation responsable, des achats RSE, de la gestion des déchets et de la sensibilisation du public. La Fondation Relais Vert se lance dans la création d’un label qui sera décerné aux évènements et/ou structures qui se sont amélioré(e)s dans leur démarche écologique, label auquel l’OM pourrait être associé», poursuit le club du sud de la France.