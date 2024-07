Pau : grosse condamnation pour avoir fait jouer deux joueurs en service civique

C’est une affaire judiciaire plutôt originale. D’après les informations de Marianne, le Pau FC a été condamné par le conseil des prud’hommes pour travail dissimulé et doit verser 112 000 euros de dommages et intérêts à deux joueurs sénégalais. Au lieu d’un contrat à durée déterminé, le club les faisait jouer après la signature d’un service civique. Pau, qui évoluait alors en National, a fait appel de cette décision qui a été confirmée.

Une autorisation de travail avait été accordée pour les deux joueurs concernés grâce à une promesse d’embauche du club sous la forme d’un contrat en CDD en échange d’un salaire mensuel de 1 694 euros brut, en plus de 500 euros d’avantages, notamment pour le logement. Les deux sportifs devaient rester un an pour l’un, deux ans pour l’autre. Ces deux CDD ne seront jamais signés, et remplacés par des contrats en service civique. Bien sûr, cela n’offre pas le même type de rémunérations, ni de cotisations sociales. Les deux joueurs sénégalais évoluent aujourd’hui dans d’autres clubs français.