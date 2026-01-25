Serie A : l’AC Milan concède le nul à Rome et lâche des points précieux

C’était la deuxième affiche phare de cette 22e journée de Serie A, après le choc entre la Juventus et Naples plus tôt dans la journée ce dimanche (3-0). En effet, l’AS Rome (4e) affrontait l’AC Milan (2e) au Stadio Olimpico. Les Giallorossi restaient sur trois victoires consécutives en championnat, avec un score commun, deux buts à zéro durant celles-ci. Un succès devant leur public leur permettait non seulement de conforter leur place dans le top 4, mais aussi de profiter du faux pas des Napolitains face à la Vieille Dame. De l’autre côté, l’AC Milan, à six points du leader du championnat restait invaincus lors de leurs vingt dernières rencontres en Serie A. Les hommes de Massimiliano Allegri affichaient donc une régularité impressionnante, qu’il fallait de nouveau poursuivre. Dans la course au titre, les Lombards avaient d’ailleurs l’avantage de la forme, ne participant à aucune compétition européenne cette saison.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Milan 47 22 +18 13 8 1 35 17 3 Rome 43 22 +14 14 1 7 27 13

Aligné en 3-4-2-1 avec un Donyell Malen en feu à la pointe de l’attaque, les Romains ont poussé pour ouvrir le score en première période. Au cœur du jeu, Manu Koné et les siens ont réussi à casser des lignes pour pénétrer dans les derniers mètres. L’héroïque Mike Maignan et sa charnière ont ainsi tremblé à de nombreuses reprises, et étaient donc contraints de subir les assauts, synonyme d’une fragilité profonde. Avec un total de onze tirs, contre seulement une tentative pour les visiteurs, la chance ne leur a cependant pas souri avant le retour aux vestiaires (0-0). À la suite de ce jeu à sens unique, les hommes de Massimiliano Allegri ont remis le pied sur le ballon, et leurs esprits semblaient détendus. La rencontre a finalement tourné à leur avantage grâce à un corner joué à deux. La passe magique de Luka Modric a laissé Koni De Winter placer une tête puissante (0-1, 62e). Rome a eu du mal à revenir, mais a trouvé l’égalisation sur penalty. Manuel Pellegirni, rentré après l’heure de jeu, ne s’est pas laissé déconcentrer par le portier tricolore (1-1, 74e). Le score n’a plus bougé. Les Romains grimpent donc à la troisième place. De son côté, Milan stagne juste devant à 47 points.